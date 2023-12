Motorola edge 30 Fusion crolla del 51%: top di gamma SVENDUTO al prezzo di un entry level

Il Motorola Edge 30 Fusion si afferma come uno dei migliori smartphone top di gamma attualmente disponibili sul mercato. Per tutti gli appassionati che hanno sognato di possederlo, oggi è il giorno fortunato grazie all’incredibile offerta su Amazon.

Questo potente smartphone, originariamente quotato a 679,90€, è ora disponibile a un prezzo stracciato grazie a uno sconto eccezionale del 51%. Su Amazon, puoi infatti acquistarlo a soli 332€, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite di Prime.

Motorola edge 30 Fusion, su Amazon a metà prezzo

Il Motorola Edge 30 Fusion offre una combinazione di prestazioni elevate, design elegante e funzionalità avanzate. I bordi curvi hanno un ’look and feel’ incredibile. Il dispositivo è dotato di un frame in alluminio che gli conferisce una sensazione al tocco ancora più premium. Il nuovo design della fotocamera esalta, inoltre, l’avanzata tecnologia di imaging di Motorola attraverso un look unico, al tempo stesso retrò e moderno.

Dotato della potente piattaforma mobile Snapdragon 888+ 5G, fusion dispone di un incredibile sensore della fotocamera principale da 50MP ad alta risoluzione con stabilizzatore ottico (OIS) – una delle fotocamere più avanzate disponibili in uno smartphone. Potrete scattare con un numero 32 volte maggiore di pixel di messa a fuoco 8 utilizzando l’instant all-pixel focus per ottenere prestazioni più accurate in qualsiasi condizione di luce.

Le caratteristiche di questa fotocamera all’avanguardia includono anche un obiettivo grandangolare da 13MP con fotocamera macro integrata sul retro e una frontale da 32MP. GMotorola edge 30 fusion è dotato di un display ‘borderless’ OLED FHD+ da 6,55” con HDR10+ e refresh rate di 144 Hz 4 . Completa il tutto, due grandi altoparlanti stereo con Dolby Atmos.

Se desideri un top di gamma senza compromessi a un prezzo vantaggioso, questa offerta su Amazon per il Motorola Edge 30 Fusion è un’occasione da non perdere. Approfitta di questo sconto del 51% e assicurati uno degli smartphone più ambiti sul mercato a un prezzo irresistibile, ovvero 332€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.