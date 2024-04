Motorola Edge 40 Neo, che smartphone! Tutto fare con un super sconto MENO 109 euro!

Motorola Edge 40 Neo è il classico smartphone tutto fare, una fascia media capace di esaltare utenti abituati a telefoni budget e nello stesso sorprendere in positivo utenti abituati a dispositivi di ben altra caratura. Ovvero è uno smartphone che offre prestazioni più che buone ad un prezzo tutto sommato accessibile, che ora lo è anche di più grazie ad una scontistica Amazon decisamente interessante: un bel MENO 27% che fa crollare il prezzo di listino da 400 euro a 291 euro! Un ribasso davvero eccezionale, assolutamente da non perdere! Anche perché accanto a prestazioni elevate in Motorola Edge 40 Neo troviamo una versione di Android quasi in purezza, niente bloathware o personalizzazioni proprietarie che rallentano il sistema. Brava Motorola!

Versatile e accessibile

La prima cosa che si nota di questo ottimo Motorola Edge 40 Neo è il suo display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 144Hz, che offre immagini nitide, dettagliate e anche molto luminose. Il display curvo su entrambi i lati conferisce al telefono un aspetto elegante e moderno, mentre la tecnologia HDR10+ garantisce una visualizzazione dei colori vivida e realistica. Davvero niente male insomma!

Dal punto di vista delle prestazioni, il Motorola Edge 40 Neo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 778G che garantisce tanta fluidità e zero lag. Snapdragon vuol dire qualità, grande scelta da parte di Motorola che certifica ambizioni elevate per questo smartphone!

Per quanto riguarda la fotocamera, Motorola Edge 40 Neo è dotato di un sistema a triplo sensore con una fotocamera principale da 108MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 16MP e un sensore di profondità da 8MP. Questo setup offre una flessibilità e una versatilità eccezionali per catturare immagini nitide e dettagliate in una varietà di condizioni di illuminazione.

E poi c’è la batteria, maxi come da tradizione Motorola: 5000 mAh e soprattutto ricarica TurboPower da 68W!

Altro che fascia media questo Motorola Edge 40 Neo! Il MENO 27% fa crollare il prezzo di listino da 400 euro a 291 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.