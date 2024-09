Motorola Edge 50 Fusion al ribasso con il codice promo eBay

Abbiamo selezionato per te uno smartphone di ultima generazione che oggi puoi portare a casa ad un prezzo bomba! Parliamo del Motorola Edge 50 Fusion, oggi disponibile su eBay a soli 299 euro con uno sconto di 15 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRSETT24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, hai a disposizione ancora pochissimi giorni!

Motorola Edge 50 Fusion: tutte le caratteristiche tecniche

Il Motorola Edge 50 Fusion è uno smartphone Android di ottima qualità che oggi può essere tuo ad un prezzo davvero stracciato.

Si caratterizza per un enorme display pOLED FHD+ da 6,67″ e da 144Hz che offre immagini dai colori vividi e i dettagli minuziosi. In più supporta un impianto audio multidimensionale Dolby Atmos, così potrai letteralmente immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti, che siano film, serie tv o videogiochi.

Potraianche sbizzarrirti a realizzare scatti e video di qualità professionale grazie ad numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore a quelli dei modelli precedenti, e ad un sistema di fotocamere straordinario da 50MP+13MP.

Non è da meno la batteria super potente da 5000mAh che ti assicura un’autonomia lunghissima che ti accompagna per uan giornata intera. Inoltre, grazie alla ricarica TurboPower da 68W, ti basteranno pochi minuti per ricaricare il cellulare ed averlo sempre pronto all’uso.

Per finire, questo modello ha 12 GB di RAM e ben 512 GB di memoria interna per poter conservare tutti i tuoi file in modo veloce e sicurissimo.

Oggi il Motorola Edge 50 Fusion è disponibile su eBay a soli 299 euro con uno sconto di 15 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRSETT24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, hai a disposizione ancora pochissimi giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.