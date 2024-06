Motorola Edge 50 Pro a 100 EURO IN MENO: promo ESCLUSIVA Amazon

È tempo di rinnovare il tuo smartphone? Sei alla ricerca di un dispositivo efficiente ed economico allo stesso tempo? Abbiamo quello che fa per te! Oggi il Motorola Edge 50 Pro è disponibile su Amazon a soli 599 euro con uno sconto del 14%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione, gli articoli sono in esaurimento!

Tutte le specifiche tecniche del Motorola Edge 50 Pro

Il Motorola Edge 50 Pro è uno smartphone top di gamma che si caratterizza per specifiche tecniche di livello davvero elevato.

Questo gioiellino ha un design perfettamente bilanciato, in quanto è realizzato nel segno dell’armonia con materiali naturali al tatto e bordi arrotondati ergonomici. Inoltre è dotato della protezione IP68 quindi può essere utilizzato al mare e in piscina, ed anche immerso nell’acqua senza alcuna preoccupazione.

Potrai scattare foto da vero professionista catturando anche i movimenti più piccoli con le funzionalità IA e il teleobiettivo 3x. In più, è possibile registrare video perfettamente a fuoco e catturare soggetti distanti con incredibili dettagli.

L’autonomia non è da meno grazie ad una batteria potente che permette di utilizzare lo smartphone per un’intera giornata senza problemi. Allo stesso tempo la Ricarica TurboPower da 125W e la più veloce di sempre tanto che puoi ottenere 24 ore di autonomia no-stop con soli 6 minuti di ricarica.

