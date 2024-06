Motorola g54 in SVENDITA TOTALE su Amazon: oggi lo paghi POCHISSIMO (-36%)

Hai intenzione di rinnovare il tuo smartphone ma sei indeciso sul modello su cui optare? Abbiamo quello che fa per te! Oggi il Motorola g54 è disponibile su Amazon a soli 161 euro con un mega sconto del 36%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una super offerta del genere è irripetibile!

Tutte le specifiche tecniche del Motorola g54

Il Motorola g54 è uno smartphone di ultima generazione che è in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

È dotato di un display fluido da 6,5″ FHD+ a 120 Hz che supporta un audio stereo multidimensionale: questo vuol dire che potrai totalmente immergerti nei film o nei tuoi videogiochi preferiti.

Grazie al suo sistema di fotocamere dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine potrai catturare foto incredibilmente nitide in condizioni anche di scarsa illuminazione e video più fluidi in qualsiasi ambiente e occasione.

Inoltre potrai scattare foto pronte per i social grazie a funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le immagini. L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco grazie alla sua batteria da 5000 mAh di lunga durata che ti permette di lavorare o giocare per una intera giornata senza alcuna sosta nè preoccupazione. Per di più lo smartphone dispone di una ricarica super rapida quindi in pochissimi minuti sarà pronto all’uso ovunque tu sia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.