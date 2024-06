Motorola moto g13 a MENO DI META' PREZZO: oggi è tuo a SOLI 89 EURO

Amazon ha lanciato un’offerta straordinaria su uno degli smartphone più ambiti del momento! Si tratta del Motorola moto g13, oggi disponibile a soli 89 euro grazie ad un mega sconto del 53%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Tutte le specifiche tecniche del Motorola moto g13

Il Motorola moto g13 è uno smartphone di ultima generazione che riesce a soddisfare le esigenze di ogni tipologia di utente.

È dotato di una batteria enorme da 5000 mAh che ne permette l’utilizzo senza interruzione di ben due giorni. Inoltre, grazie alla ricarica rapida TurboPower, in pochissimi minuti è possibile avere l’energia giusta per ore e ore.

Con la Tripla fotocamera da 50 MP Quad Pixel puoi scattare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. In più hai a disposizione tantissime funzionalità come Modalità Visione Notturna, ultra-grandangolare, lente Macro e altro ancora per foto sempre al top.

Allo stesso tempo puoi godere al meglio dei tuoi contenuti con il nitido display HD+ a 90 HZ e il suono avvolgente degli Stereo Speakers Dolby Atmos. Questo vuol dire che ogni esperienza sarà più immersiva che mai e ti lascerà a bocca aperta!

Anche lo spazio di archiviazione è in abbondanza e l’accesso ai tuoi contenuti preferiti è veramente immediato con l’ampia memoria interna da 128 GB espandibile via microsd fino a 512 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.