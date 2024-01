Motorola moto G54 5G, sconto da FUORI TUTTO su eBay: costa appena 153€

Smartphone come il Motorola Moto G54 5G sono tra i più acquistati degli ultimi mesi perché dispositivi all’avanguardia in grado di offrire spesso un’esperienza mobile eccezionale. Un’esperienza che adesso puoi goderti anche tu quando vuoi e con tutte le sue caratteristiche senza il fastidio di un marchio predefinito. Con la garanzia in Italia e la doppia SIM, infatti, il Motorola Moto G54 5G lo trovi tra l’altro a un prezzo incredibile su eBay, ovvero appena 153€ e con le spedizioni gratuite.

Motorola Moto G54 5G, sconto PAZZESCO a tempo

Grazie alla connettività 5G, il Moto G54 ti permette di navigare in rete ad altissima velocità, scaricare contenuti in un lampo e godere di streaming video senza buffering. Con 256GB di spazio di archiviazione, avrai abbastanza spazio per tutte le tue app, foto, video e file. Lo schermo ampio e luminoso ti offre un’esperienza visiva eccezionale per guardare film, giocare e navigare in modo più coinvolgente.

Cattura foto nitide e dettagliate con la fotocamera principale, e scatta selfie spettacolari con la fotocamera frontale. Con la garanzia italiana, puoi stare tranquillo sapendo che il tuo dispositivo è coperto in caso di problemi. Puoi utilizzare due SIM contemporaneamente, ideale per separare la tua linea personale da quella professionale o per usufruire di tariffe convenienti in viaggio. Questo telefono non ha un marchio predefinito, il che significa che non ci saranno app o personalizzazioni indesiderate.

Se sei alla ricerca di Con la garanzia in Italia e la doppia SIM, avrai tutto il supporto di cui hai bisogno per goderti appieno le sue funzionalità. Acquistalo oggi e scopri il mondo della connettività 5G senza confini. Approfitta dell’offerta su eBay, e fallo tuo a un prezzo vantaggiosissimo, ovvero appena 153€ e con le spedizioni gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.