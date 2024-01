Motorola Moto G84: SCONTO IMMEDIATO di 95€ su Amazon (-32%)

Il Motorola Moto G84, uno degli smartphone rilevazione del 2023, è in offerta su Amazon a 205 euro, grazie al 32% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico di 299,90 euro. Quella di Amazon è un’ottima promo, visto che raramente il medio di gamma della casa alata era sceso così tanto di prezzo.

Tra i suoi principali punti di forza si annoverano il sistema fotocamere, il bellissimo display e il design alla moda. Tutte caratteristiche che lo rendono un acquisto ideale per le nuove generazioni e chi è alla ricerca di un telefono dall’ottimo rapporto qualità-prezzo con un budget fino a 200 euro.

Motorola Moto G84 in offerta a 205 euro su Amazon

Display pOLED e frequenza di aggiornamento a 120 Hz: solo i due elementi chiave di uno schermo di gran lunga superiore alla concorrenza, votato all’intrattenimento grazie a una fluidità sorprendente e colori cinematografici vibranti.

Se si ama guardare i film e le serie TV, oppure si è appassionati di gaming, il Moto G84 non deluderà le aspettative, anzi. Anche grazie al supporto alla tecnologia Dolby Atmos, a cui si aggiunge quella proprietaria dell’Audio spaziale Moto.

Semaforo verde anche sul fronte camere: lo smartphone di Motorola propone una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, per scatti nitidi in qualsiasi condizione di luce. Un plauso va anche alla tecnologia Ultra Pixel, altra chicca di un telefono che non ha punti deboli.

Cogli al volo l’offerta di Amazon per acquistare il Moto G84 di Motorola a soli 205 euro su amazon.it, grazie al 32% di sconto sul prezzo di vendita consigliato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.