Motorola Moto G85 in svendita su eBay: applica il codice promo

È arrivato il momento di cambiare il tuo vecchio smartphone? Allora approfitta subito dell’offerta conveniente sul Motorola Moto G85! Oggi è disponibile su eBay a soli 214 euro con uno sconto di 10 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRSETT24 al momento all’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Motorola Moto G85: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola Moto G85 è uno smartphone di ultima generazione che ti stupirà per il suo rapporto qualità-prezzo.

Questo dispositivo è in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente grazie ad una serie di caratteristiche tecniche all’avanguardia. Come prima cosa, è dotato di un display Touchscreen da 6.67 pollici che offre immagini spettacolari e dai colori vividi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Allo stesso tempo, garantisce un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente così potrai utilizzarloo ovunque per i tuoi progetti professionali o l’intrattenimento quotidiano.

Potrai anche sbizzarrirti a realizzare foto e video ad alta risoluzione, anche di notte, sfruttando la sua fotocamera da ben 50 megapixel con funzionalità innovative che ti faranno sentire un vero e proprio professionista.

Un’altra caratteristica di spicco è al sua RAM da 5GB e la sua memoria interna da 256GB, quindi davvero enorme che ti permetterà di archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuto ed averlo sempre a portata di mano. Non è da meno la batteria potente che offre un’autonomia elevata di oltre 24 ore.

