Motorola Razr 40: il futuro oggi COSTA MENO!

Gli smartphone pieghevoli, per molti, sono stati una sorpresa. C'è chi li ha accolti con entusiasmo e chi è ancora scettico. Tra le varie proposte del mercato spiccano i flip phone: richiamano molto i vecchi telefoni a conchiglia, ma sono veri e propri smartphone. Tra questi c'è l'ottimo Razr 40 di Motorola

Il tuo prossimo telefono si piega: ecco il Motorola Razr 40!

Il Motorola Razr 40 è uno di quegli smartphone che, sotto l’aspetto tecnico, potrebbe essere annoverato tra i migliori prodotti presenti sul mercato. Il suo ampio display interno pieghevole è un vero piacere: parliamo di un’unità OLED da ben 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento che arriva a 144 Hz. Di fatto, si tratta di uno smartphone Android che non solo è piacevole da utilizzare, ma è bellissimo anche da vedere. Non passa infatti inosservato: vi ricorda qualcosa il nome Razr? Era la linea di telefoni a conchiglia dei primi anni duemila di Motorola. Esternamente, troviamo un piccolo display da 1,5 pollici perfetto per dare uno sguardo a notifiche, orario e altre informazioni utili.

Esternamente, il device ha una finitura da smartphone premium: è infatti ricoperto da un materiale molto piacevole al tatto in simil pelle. Motorola ha già proposto altri device in passato utilizzando questa finitura che, nel tempo, si è rivelata molto resistente.

Il marchio è stato ripreso di recente dall’azienda che, ultimamente, ha proposto nuovi smartphone in chiave moderna approfittando delle novità tecnologiche a disposizione.

Nonostante non sembri uno smartphone tradizionale, a livello software lo è. Troviamo infatti a bordo Android con tutte le app disponibili attraverso il PlayStore, una dotazione fotografica di tutto rispetto e ben 256 GB di memoria interna. Insomma, le specifiche soddisferanno tutta la sua clientela.

La batteria da 4200 mAh è sufficiente a portare lo smartphone a sera anche se utilizzato in modo piuttosto intenso.

Motorola Razr 40 è lo smartphone perfetto per tutti gli amanti della tecnologia che sono attenti alle novità del mercato, ma vogliono spendere i propri soldi in modo intelligente.

Considerando l'offerta Amazon di oggi che abbassa il prezzo del device del 29%, il Motorola Razr 40 è senza dubbio un best buy.

