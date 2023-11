Motorola RAZR 40 Ultra: SCONTATO al 31%!

Voglia di un nuovo flip phone? Ecco il RE della categoria: Motorola RAZR 40 Ultra oggi è in super sconto Black Friday su Amazon. Il prezzo? Solo 829,99€ grazie allo sconto del 31%. Il futuro è qui!

Pieghevole di razza: ecco Motorola RAZR 40 Ultra

Il mondo degli smartphone, da qualche tempo, ha accolto con entusiasmo l’arrivo dei device pieghevoli. Parliamo di veri e propri smartphone con Android a bordo, caratteristiche da top di gamma, ma in un form factor completamente nuovo.

In questo caso, oggi Amazon sconta il RAZR 40 Ultra: uno smartphone Motorola che possiamo definire un flip phone ovvero a conchiglia. Il display interno è infatti in grado di piegarsi e di dimezzare il suo ingombro.

Esternamente, il dispositivo presenta un primo schermo da 3,6 pollici pOLED che permette di interagire con Android in modo quasi completo. Incastonate in questo display troviamo le due fotocamere principali del device: due moduli da 12 e 13 megapixel. La dotazione fotografica è da vero top di gamma. Si tratta di un display utilissimo per scattare selfie, leggere l’ora, dare uno sguardo o rispondere rapidamente ad una notifica. Internamente troviamo invece un display da 6,9 pollici pOLED con frequenza di aggiornamento che arriva fino a 165 Hz.

Non manca una generosa batteria da 3800 mAh in grado di ricaricarsi a 33 W grazie alla tecnologia TurboPower. La batteria, in base al proprio utilizzo, garantisce una piena giornata di utilizzo senza tentennamenti.

A bordo troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, perfetto per le operazioni quotidiane. Non mancano ben 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di memoria interna.

Ciò che convince ancora di più di questo flip phone è il prezzo: grazie alla promo Black Friday, arriva a costare su Amazon solo 829,99€ con un risparmio di ben il 31%. Non aspettare oltre: acquista subito il tuo smartphone del futuro!

