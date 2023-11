Moulinex Companion XL: oggi prezzo BOMBA su Amazon!

La cucina è il cuore della casa e, con il Moulinex Companion XL, puoi portare la tua esperienza culinaria a un livello completamente nuovo. Ora disponibile su Amazon con uno sconto del 18%, a soli 699,99€, questo robot da cucina multifunzione è un vero e proprio aiuto chef. Impasta, cuoce e prepara tutte le pietanze più succulente in completa autonomia!

Ecco il robot da cucina completo e di grande qualità!

Il Moulinex Companion XL non è un semplice robot da cucina, ma un vero e proprio assistente pronto ad aiutarti in ogni momento. Grazie ai suoi 12 programmi automatici e alla modalità manuale, hai la libertà di impastare, cuocere e preparare tutti i piatti più complessi. Qualsiasi sia la preparazione, anche a vapore, il Companion XL è pronto a seguirti in ogni momento.

Proprio come altri competitor, il boccale è capiente e si riempie dall’alto: riesce a contenere fino a 4,5L in termini di volume. Si tratta di un dato record che permette di preparare pietanze anche per molti commensali.

In confezione troverete 6 accessori principali per portare a termine le varie preparazioni. Il robot è dotato di un display digitale in bianco e nero in cui sarà mostrata la modalità di esercizio, la temperatura e il tempo rimanente. Questo robot è capace di preparare una gamma vastissima di ricette, soddisfacendo ogni palato e necessità. Non manca un ricettario digitale: con un’applicazione da smartphone potrete lasciarvi ispirare dalle moltissime preparazioni differenti e salvare le vostre preferite. Se siete al supermercato, in pochi tocchi, potrete ottenere la lista della spesa di ciò che serve per portare a termine una determinata ricetta.

In ogni caso il limite è solo l’immaginazione: il web è pieno di ricette e alternative anche per questo robot.

Il prezzo del Moulinex Companion XL oggi è davvero bassissimo. Grazie allo sconto Amazon del 18%, potrete acquistarlo con soli 699,99€. Sceglietelo se state cercando un’alternativa ai robot più costosi e famosi, volete risparmiare, ma non avete intenzione di rinunciare alla qualità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.