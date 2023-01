Navigare online senza stress: qual è lo strumento ideale?

La rete è cambiata parecchio negli ultimi anni. Se fino a qualche tempo fa le minacce erano rare e circoscritte, oggi la situazione è ben diversa.

Dai malware ai trojan, dagli adware fino a forme di attacco più raffinate, come ransomware o phishing: navigare online senza stress in questo contesto è tutt’altro che semplice.

D’altro canto, molti antivirus offrono strumenti essenziali che, seppur apprezzabili, non garantiscono una protezione a 360 gradi: di fatto, per ottenere una copertura totale, è necessario individuare suite di sicurezza di alto livello.

In questo contesto McAfee Total Protection rappresenta una delle soluzioni migliori. Tale strumento, utilizzabile tanto su PC Windows quanto in ambiente macOS, iOS e Android, va ben oltre il classico antivirus, grazie a diversi e pregevoli utility proposti ai consumatori.

Navigare online senza stress? Ecco una suite di sicurezza che va oltre al classico antivirus

Se l’antivirus, in grado di rilevare e bloccare in tempo reale minacce, resta il “cuore pulsante” di McAfee Total Protection, gli strumenti aggiuntivi non sono di certo meno utili.

Parliamo, per esempio, della VPN. Questo servizio risulta essenziale per tutelare la privacy di chiunque navighi online. Il gestore di password integrato poi, risulta essenziale per generare e proteggere le parole d’accesso che vengono comunemente utilizzate online.

L’archiviazione crittografata dei dati e la protezione della rete Wi-Fi domestica, sono altri vantaggi che elevano l’utilità di questa suite di sicurezza.

A rendere McAfee Total Protection così interessante è però anche il suo funzionamento, discreto e leggero, che lo rende adattabile anche alle macchine un po’ datate e meno performanti.

Infine, lo strumento noto come McAfee Shredder risulta essenziale per poter eliminare file, dati e documenti sensibili rendendo impossibile un eventuale recupero.

Quanto costa tutto questo pacchetto? Grazie all’attuale promozione, è possibile ottenere tutta la protezione di McAfee Total Protection per soli 39,95 euro, di fatto risparmiando ben 47 euro rispetto al costo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.