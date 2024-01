Nel tuo futuro c'è una nuova lingua? Ottieni Babbel a vita in sconto del 60%

Fino a domani è possibile sottoscrivere il piano a vita di Babbel in offerta a 239,99 euro anziché 599,99 euro, grazie al 60% di sconto. Più precisamente, c’è tempo fino alle ore 9:59 di domani, lunedì 15 gennaio, dopodiché l’offerta non sarà più valida. Ecco il link alla promozione speciale.

Perché imparare una nuova lingua con Babbel

Con il piano a vita di Babbel ottieni l’accesso illimitato per sempre alla piattaforma online numero uno per l’apprendimento, più lezioni, giochi e podcast in 14 lingue. Si tratta dell’offerta migliore di sempre per accedere al servizio, che prevede un pagamento unico, senza dunque abbonamenti mensili o altre spese nascoste.

L’offerta di Babbel si basa su due prodotti che nel corso del tempo si sono trasformati nel riferimento generale per questo settore: Babbel app da una parte e Babbel Live dall’altra.

Babbel app offre corsi in app per lo studio individuale, con lezioni basate su dialoghi realistici e situazioni di vita quotidiana. Il prodotto aiuta inoltre a creare una routine di studio tanto flessibile quanto efficace, adattandosi al meglio agli impegni e alle abitudini di ciascun utente. Ciascun corso poi è adeguato al livello di conoscenza linguistica di ogni persona, quindi non si corre il rischio di non riuscire a seguire le lezioni perché troppo difficili.

Babbel Live si basa invece su videolezioni di lingua online, dove gli studenti imparano al fianco di insegnanti esperti e qualificati. Il miglior investimento possibile per la propria carriera lavorativa, grazie a centinaia di lezioni live incentrate sulla vita di tutti i giorni.

Il piano a vita di Babbel è in sconto del 60% fino a domani mattina, con un risparmio di 360 euro sul prezzo di listino.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.