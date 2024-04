Nespresso Inissia al PREZZO PIÙ BASSO: Amazon ti offre il CAFFÈ MIGLIORE

Per poter godere sempre del vero espresso napoletano in casa, c’è un accessorio che non può proprio mancare per efficienza e comodità: la macchina da caffè. E in questo senso, c’è un modello in particolare che è considerato il migliore in assoluto per rapporto qualità-prezzo, ossia la Nespresso Inissia. Comoda da usare e bella da vedere, puoi farla tua oggi su Amazon pagandola solamente 80,99 euro. C’è uno sconto applicato del 18%, e hai anche un buono sconto del valore di 30 euro per acquistare le capsule originali Nespresso. Falla tua subito con la promo imperdibile, è un affarone.

Nespresso Inissia: la macchina del caffè per gli amanti del buon espresso

Questa macchina da caffè Nespresso Inissia si presenta come un accessorio imprescindibile nelle case di tutti gli amanti del vero espresso che segue la tradizione napoletana. E al tempo stesso, per chi è alla ricerca del massimo della comodità e non ha tempo per mettere sul fornello la moka. Con il suo sistema Nespresso Original Line e la pompa ad alta pressione da 19 bar, sarai certo di avere il tuo caffè preferito in tazzina in qualche istante. Da quando inserisci la capsula nel vano all’erogazione, passerà infatti meno di un minuto.

Nella parte superiore trovi inoltre i due pulsanti per poter scegliere tra i due programmi diversi: Espresso e Lungo. In base alle tue preferenze, la macchina si comporterà di conseguenza. Su retro invece c’è il serbatoio dell’acqua rimovibile da 0,7L, da tenere sempre pieno per avere il caffè in tazzina. Molto interessante la Eco Mode, una modalità che permette di godere dello spegnimento automatico della tazzina dopo 9 minuti di inattività.

Approfitta ora della promozione e comprala al prezzo in calo, resterai senza parole per il sapore dell’espresso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.