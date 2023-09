Netflix a prezzo ridotto: è possibile grazie a Sky

Accedere a Netflix a prezzo ridotto è possibile: basta scegliere Intrattenimento Plus di Sky. L’offerta in questione, infatti, unisce Sky TV (con tutto l’intrattenimento, gli show e le serie TV di Sky) a un abbonamento a Netflix, garantendo uno sconto sulla spesa complessiva.

Grazie a quest’offerta è possibile accedere a Sky TV e Netflix con una spesa di 19,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 30 euro al mese. La promozione include anche l’accesso a Sky Go, per guardare i contenuti dell’abbonamento a Sky da smartphone, tablet e computer. Da notare, inoltre, che non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale.

L’offerta in questione è attivabile direttamente dal sito ufficiale Sky, scegliendo l’opzione Acquista ora e seguendo la procedura di sottoscrizione. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.

Sky TV + Netflix: l’offerta giusta per il massimo dell’intrattenimento a prezzo ridotto

Con Intrattenimento Plus è possibile accedere a:

Sky TV con tutte le serie TV, i documentari e gli show di Sky

con tutte le serie TV, i documentari e gli show di Sky Sky Go con accesso ai contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer

con accesso ai contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer Netflix con piano Base e possibilità di passare al piano Standard (+4 euro al mese) o al piano Premium (+8 euro al mese)

Sky TV + Netflix è, quindi, la promozione giusta per accedere a un’offerta dedicata all’intrattenimento completa e ricca di contenuti. Il costo è di 19,90 euro al mese (con possibilità di passare ai piani Standard e Premium di Netflix pagando la differenza). La promozione dura 18 mesi e non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale.

Per attivare l’offerta basta seguire il link riportato qui di sotto. Scorrendo la pagina verso il basso, inoltre, è possibile attivare le versioni più complete di Intrattenimento Plus, con Netflix Standard o Premium. La promozione è valida anche per i già clienti Sky che non attivato un’offerta Smart.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.