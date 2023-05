Netflix, film e serie TV tra il 22 e il 28 maggio 2023

L’ultima settimana di maggio porta su Netflix uno show che gli appassionati di action movie potrebbero particolarmente apprezzare.

Stiamo parlando di FUBAR, in cui il mitico Arnold Schwarzenegger si cala nella parte di protagonista e produttore per regalarci scene adrenaliniche e sequenze d’azione spettacolari che saranno il fulcro di questa nuova serie TV. L’attore hollywoodiano, per essere precisi, vestirà i panni di un agente della CIA ormai prossimo al pensionamento che accetta un’ultima missione dopo essere venuto a conoscenza di un segreto della sua famiglia. Dovrà quindi mettersi in gioco per completarla, rischiando la propria vita. Gli appassionati degli action movie saranno dunque accontentati con questa attesa serie TV, impreziosita dalla presenza di un’icona del genere come Schwarzenegger.

Questa settimana è inoltre il turno di Agenzia Di Famiglia: Immobili Di Lusso 3, nuova stagione del reality show incentrato sulla famiglia Kretz, che ormai da generazioni si occupa di vendere case di lusso ad acquirenti che provengono da tutto il mondo.

Per quanto riguarda i film in arrivo, spazio invece a Blood & Gold. La pellicola è ambientata negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale e segue le vicende di un disertore tedesco e una donna che rimangono coinvolti in una dura lotta contro dei soldati nazisti alla ricerca di un tesoro nascosto. Dopo l’ottimo Niente di nuovo sul fronte occidentale, premiato agli Oscar nella categoria Miglior film straniero, il colosso dello streaming punta ancora sulla Germania per raccontare un dramma storico.

Netflix: tutte le novità tra il 22 e il 28 maggio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

FURBAR (stagione 1) – 25 maggio

Film originali

Victim/Suspect – 23 maggio

Blood & Gold – 26 maggio

Reality show

Agenzia Di Famiglia: Immobili Di Lusso (stagione 3) – 24 maggio

