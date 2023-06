Netflix, film e serie TV in uscita tra il 26 giugno e il 2 luglio 2023

La settimana a cavallo tra giugno e luglio 2023 è davvero scoppiettante per Netflix, visti gli ottimi contenuti in arrivo.

Anzitutto è previsto il debutto della produzione più attesa di giugno, ovvero The Witcher 3. Torna quindi lo Strigo Geralt alle prese con gli innumerevoli mostri che popolano il mondo fantasy dello show. Disposto a dare la vita per proteggere Ciri, Geralt nei nuovi episodi si troverà braccato dalla Caccia selvaggia, un gruppo di fantasmi al galoppo nel cielo. In questi giorni verrà distribuita soltanto la prima parte di episodi della nuova stagione, mentre la seconda parte arriverà a luglio.

Questa settimana segna anche il debutto di Nimona, film d’animazione in computer grafica incentrato sul cavaliere di un futuristico mondo medievale incolpato ingiustamente per un crimine che non ha commesso. L’unica persona che può aiutarlo a provare la sua innocenza è Nimona, adolescente dispettosa e una delle creature mutaforma che lo stesso guerriero ha giurato di distruggere.

Sempre sul lato cinema, troviamo poi Il morso del coniglio. La trama ruota intorno a una specialista in fertilità, Sarah, con una profonda conoscenza del ciclo della vita. Quando è costretta a dare un senso ai comportamenti sempre più strani della figlia, tuttavia, Sarah deve mettere in discussione le proprie convinzioni e combattere i fantasmi del passato.

Netflix: tutte le novità tra il 26 giugno e il 2 luglio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Witcher (stagione 3, Parte 1) – 29 giugno

Celebrity (stagione 1) – 30 giugno

Film originali

Il morso del coniglio – 28 giugno

Nimona – 30 giugno

Film non originali

La leggenda di Al, John e Jack – 30 giugno

Borotalco – 30 giugno

Compagni di scuola – 30 giugno

Documentari

Eldorado – Il nightclub odiato dai nazisti – 28 giugno

