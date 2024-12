Netflix, film e serie TV tra il 30 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025

Il nuovo anno è alle porte, e Netflix si prepara a regalare al pubblico un inizio di 2025 ricco di emozioni e storie imperdibili. La settimana tra il 30 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025 propone una selezione di titoli perfetti per accompagnare le fredde giornate invernali, spaziando tra mistero, animazione e tanto divertimento.

Questa settimana segna il debutto di Missing You, serie perfetta per chi adora le indagini. La storia ruota attorno a Kat Donovan, una detective esperta in casi di persone scomparse. Undici anni dopo la misteriosa sparizione del suo fidanzato Josh, l’uomo che amava profondamente, Kat si imbatte in qualcosa di inaspettato: la sua foto appare tra i profili di un’app di appuntamenti. Questo incontro inaspettato riaccende speranze sopite e la spinge a indagare.

In questi giorni fanno il loro esordio sulla piattaforma streaming anche due personaggi molto amati, grazie a un nuovo lungometraggio, Wallace e Gromit: Le piume della vendetta. Questa volta, l’ingegnoso inventore e il suo fedele cane si trovano alle prese con uno gnomo malvagio e la vecchia minaccia di un pinguino a loro familiare. Con il suo inconfondibile stile di animazione in stop-motion, il nuovo capitolo promette umorismo, azione e momenti indimenticabili per tutta la famiglia.

Tutte le novità Netflix tra il 30 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025

Ecco i contenuti in arrivo questa settimana sulla piattaforma:

Serie TV originali

Missing You – 1 gennaio

Film originali

Wallace e Gromit: Le piume della vendetta – 3 gennaio

Netflix dà il benvenuto al 2025 con titoli che uniscono suspense, mistero e animazione di qualità. A proposito della piattaforma streaming, avete recuperato le migliori serie TV Netflix di dicembre 2024?