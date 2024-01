Netflix, film e serie TV in uscita tra l’8 e il 14 gennaio 2024

La seconda settimana di gennaio 2024 è davvero buona per Netflix, che porta nel catalogo una serie TV originale molto interessante.

Stiamo parlando di Ragazzo divora universo, adattata dall’iconico romanzo australiano di Trent Dalton. Seguiamo Eli, un adolescente piuttosto loquace, e suo fratello August, che ha smesso di parlare, mentre il mondo sembra fare del suo meglio per complicare le loro giovani vite. Il padre Robert è scomparso; la madre tossicodipendente, Frances, è in prigione; e il patrigno, Lyle, è uno spacciatore di eroina. In tutto questo, Eli Bell cerca di seguire il proprio cuore per diventare una persona migliore, nonostante il destino continui a disseminare ostacoli sul suo cammino.

Spazio poi al film originale Lift, heist movie con Kevin Heart che si preannuncia carico di azione e momenti di pura adrenalina. La pellicola segue le vicende di una banda internazionale di rapinatori esperti guidata da Cyrus Whitaker (interpretato appunto da Hart): i criminali cercheranno di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra. Nel cast figura anche Úrsula Corberó, che molti ricorderanno di aver già visto nei panni di una rapinatrice (ha infatti interpretato Tokyo ne La casa di carta).

Netflix: tutte le novità tra l’8 e il 14 gennaio 2024

