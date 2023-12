Netflix te lo REGALA Sky con questa nuova SUPER PROMO

Sky ha deciso di fare sul serio con la nuova Super Promo. Fino al 27 dicembre hai l’opportunità di abbonarti al pacchetto che include Sky TV e Netflix a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché del prezzo ufficiale di 30 euro. Una strepitosa occasione perfetta per farti o fare un grandioso regalo natalizio.

Sky TV e Netflix: il pacchetto definitivo per gli amanti dell’intrattenimento

Con Sky TV, la tua TV diventa un universo di emozioni. Dagli show alle serie TV, dai documentari alle imperdibili produzioni Sky Original, come il tanto atteso “True Detective Night Country” dal 15 gennaio e “MasterChef Italia“, troverai tutto quello che desideri. Un’ampia scelta di serie TV italiane e internazionali, in contemporanea con gli USA, e gli show che fanno parlare tutti, perfetti per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Con Netflix, hai accesso al famoso e amato catalogo di questa piattaforma. Puoi mantenere il tuo account Netflix o creane uno nuovo e goditi il meglio dello streaming su Sky Q e su tutti i tuoi dispositivi. Netflix piano Base ti offre qualità HD in 720p, su uno schermo alla volta e senza fastidiose interruzioni pubblicitarie.

L’offerta è valida fino al 27 dicembre, rendendo questa promozione il regalo perfetto per te e per chi ami. Approfitta subito di questa super promozione e fai di questo Natale un momento indimenticabile all’insegna dell’intrattenimento di alta qualità.

