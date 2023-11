Con soli 16 euro fai tua questa COMODISSIMA Multiporte Ethernet: fino a 5 prese!

NETGEAR ha ideato questa comodissima Switch Ethernet a 5 porte Gigabit Unmanaged GS305. Uno straordinario Hub per la rete domestica o per l’ufficio, plug-and-play, funzionamento silenzioso, con due possibili tipo di montaggio: desktop o a parete. Oggi la fai tua con soli 16,99 euro grazie allo sconto del 26%!

NETGEAR Switch Ethernet GS305: le caratteristiche

NETGEAR Switch GS305 è una pratica e utilissima multiporte, con ben 5 prese ethernet, utilissima per la propria connessione internet a casa ma anche in ufficio. Semplice configurazione plug-and-play senza necessità di installare software o aggiungere configurazioni.

Supporta il posizionamento su desktop o a parete, quindi la si può posizionare come si vuole in base alle proprie esigenze. Otterrai fino a tre anni di Assistenza hardware, oltre a quella straordinaria di Amazon in caso di problemi. Design ad alta efficienza energetica conforme.

NETGEAR Switch Ethernet a 5 porte Gigabit Unmanaged GS305 oggi la fai tua con soli 16,99 euro grazie allo sconto del 26%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.