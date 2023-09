Solo per OGGI fai tua la NINTENDO SWITCH BLU RED con soli 243 euro!

Fin dalla sua uscita avvenuta nel 2016 (in Italia nel 2017), Nintendo Switch è stata subito un successo, per la geniale volontà da parte dello storico colosso dei videogame giapponese di creare una console ibrida, cioè a metà tra una portatile (come la mitica Game Boy) e una classica da collegare alla Tv. Il risultato finale è stato davvero sorprendente. Nintendo Switch offre ancora più emozioni e prende il meglio da entrambe le versioni. Sono poi uscite delle versioni particolari e colorite, come quella Blu Red che oggi potrai pagare solo 243 euro! Come? Grazie al doppio sconto: il primo del 18% a cui abbinare il coupon SETTEMBRE2023 che ti consente di risparmiare un altro 10%. Ma devi sbrigarti perché il primo si sta esaurendo e il secondo scade tra due giorni!

Nintendo Switch Blu Red: le caratteristiche

Nintendo Switch è una console che permette di giocare fino a 8 giocatori. Abbonandoti al servizio online per Nintendo Switch, potrai infatti giocare con amici lontani e persone di tutto il mondo. Gli utenti possono anche scaricare un’app dedicata per dispositivi smart che permette di incontrarsi online, organizzare appuntamenti di gioco e usare una chat vocale durante il gioco. Quindi una console a passo coi Social! Include uno Schermo Touch screen capacitivo grande 6,2 pollici LCD, con una risoluzione 1280 x 720. Processore NVIDIA Tegra, mentre la Memoria di Sistema è di ben 32 GB. Possibilità di collegarlo sia tramite LAN che Bluetooth 4.1.

Molto duttili poi i controller: Nintendo Switch dispone di due controller, uno per lato, che funzionano insieme: i Joy-Con. Inserendo i due Joy-Con nell’impugnatura Joy-Con ottieni un controller tradizionale. Senza l’impugnatura, ogni Joy-Con è un controller indipendente. Oltre a impugnare un solo Joy-Con in verticale o in orizzontale, puoi anche utilizzarli entrambi contemporaneamente, impugnandone uno per mano. Posizionando i controller in orizzontale puoi anche usare comodamente i pulsanti dorsali!

Insomma una console straordinaria, con tantissimi giochi e una Batteria durevole da 4310 mAh! Infine, il doppio colore RED BLU che gli conferiscono un fascino anche estetico. Oggi paghi tutto questo solo 243 euro. Ricordiamo come: uno sconto del 18% a cui abbinare il coupon SETTEMBRE2023 che ti consente di risparmiare un altro 10%!

