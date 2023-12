Smartphone Nokia G11 Plus, a 109€ è l'AFFARE IRRINUNCIABILE di oggi su Amazon

Il Nokia G11 Plus è uno smartphone 4G che offre prestazioni affidabili e una serie di funzionalità interessanti. Con una capacità di archiviazione di 64GB e 4GB di RAM, questo telefono garantisce un’esperienza fluida e veloce. La sua doppia fotocamera da 50 MP offre la possibilità di catturare immagini dettagliate e nitide. Un buon cellulare, che trovi tra l’altro su Amazon super scontato del 19% a soli 109€ incluse le spedizioni gratis via Prime.

Nokia G11 Plus, lo smartphone 4G per tutti

Il display HD+ da 6.5″ offre una visione chiara e vivida, perfetta per guardare video, navigare su internet e utilizzare le varie applicazioni disponibili su Android 12, il sistema operativo preinstallato sul Nokia G11 Plus.

La batteria da 5000 mAh assicura una lunga durata, permettendoti di utilizzare il telefono per lunghe sessioni senza preoccuparti di rimanere senza energia. La funzionalità dual SIM offre la flessibilità di gestire due linee telefoniche contemporaneamente.

Il Nokia G11 Plus è disponibile nella vivace colorazione blu, aggiungendo un tocco di stile al tuo dispositivo. Inoltre, la versione con cavo USB Type-C aggiuntivo ti offre una connettività moderna e veloce per la ricarica e il trasferimento dati.

Se stai cercando uno smartphone completo con specifiche solide e un prezzo accessibile, il Nokia G11 Plus potrebbe essere la scelta giusta. Con un ampio display, una potente batteria e una fotocamera versatile, questo telefono è progettato per soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti moderni. Lo trovi su Amazon solo per oggi a soli 109€ incluse le spedizioni gratis via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.