Non ci resta che il crimine: dove guardare in streaming il film oggi

Non ci resta che il crimine è uno dei film italiani di maggior successo degli ultimi anni, anche grazie a un cast di primissimo livello. La pellicola, diretta da Massimiliano Bruno, è disponibile in streaming. Per guardare il film è possibile fare riferimento al catalogo di NOW.

La piattaforma di streaming mette a disposizione tantissimi contenuti con un prezzo davvero contenuto. Per guardare Non ci resta che il crimine è necessario attivare il pack che comprende i Pass Cinema e Entertainment con un costo di 11,99 euro al mese oppure di 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi.

Non ci resta che il crimine è disponibile in streaming su NOW

Non ci resta che il crimine è una delle produzioni più interessanti del cinema italiano degli ultimi anni. Il cast è di altissimo livello: diretti dal regista Massimiliano Bruno, infatti, troviamo Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli e molti altri.

Ecco il trailer ufficiale:

L’offerta in questione consente l’accesso a un catalogo ricchissimo di contenuti, con tanti film e tutto l’intrattenimento disponibile su Sky /serie TV, documentari, show etc.). Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.