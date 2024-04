Non perdere la Xiaomi Smart Camera C200 quasi a metà prezzo! (27,99€)

Attenzione amanti della tecnologia! È il momento perfetto per portare a casa la straordinaria Xiaomi Smart Camera C200 a un prezzo imbattibile. Su Amazon, questa incredibile smart camera è disponibile a soli €27,99, grazie a uno sconto eccezionale del 38%. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere un occhio sempre vigile sulla tua casa a una frazione del prezzo originale. Scopri l’offerta su Amazon e acquista subito!

Xiaomi Smart Camera C200: le avanzatissime specifiche tecniche

La Xiaomi Smart Camera C200 è dotata di caratteristiche tecniche all’avanguardia che la rendono un dispositivo indispensabile per la sicurezza domestica:

Specifiche Descrizione Risoluzione 1080P Full HD Angolo di visione 360° panoramico Visione notturna Infrarossi fino a 10 metri Rilevamento movimento Intelligente con notifiche push Audio Bidirezionale con microfono e altoparlante integrati Archiviazione Micro SD fino a 256GB (non inclusa) Connettività Wi-Fi 2.4GHz

Con la sua risoluzione 1080P Full HD e l’angolo di visione a 360°, la Xiaomi Smart Camera C200 ti permette di monitorare ogni angolo della tua casa con una nitidezza impressionante. Anche di notte, la visione notturna a infrarossi fino a 10 metri garantisce immagini chiare e dettagliate. Il rilevamento intelligente del movimento ti avvisa immediatamente con notifiche push sul tuo smartphone in caso di attività sospette.

Non solo vedrai tutto, ma potrai anche comunicare con chi è in casa grazie all’audio bidirezionale. Parla e ascolta attraverso il microfono e l’altoparlante integrati, ovunque tu sia. E con il supporto per Micro SD fino a 256GB, avrai tutto lo spazio necessario per archiviare le tue registrazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.