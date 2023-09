NordVPN è in offerta: prezzo scontato e buono Amazon con il Piano 2 anni

È il momento giusto per scegliere NordVPN e, in particolare, il Piano 2 anni. La versione “di lunga durata” dell’abbonamento proposto dalla VPN, infatti, è ora in promozione, garantendo uno sconto fino al 65% e diversi altri vantaggi.

Attivando questo piano, infatti, è possibile ottenere 3 mesi gratis aggiuntivi (per un abbonamento da ben 27 mesi) e anche un Buono Amazon in omaggio. Da notare che il costo si riduce fino a 3,79 euro al mese.

Con 2 euro in più al mese, inoltre, è possibile aggiungere il Password Manager e 1 TB in cloud. La promozione è accessibile, per un periodo di tempo limitato, direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è in offerta: i dettagli della promozione

Con NordVPN è possibile accedere a una connessione VPN illimitata e senza tracciamento (grazie alla crittografia e alla politica no log adottata dal servizio). C’è anche un network di migliaia di server da utilizzare per geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, aggirando censure e blocchi geografici per siti e app.

La promozione in corso è dedicata al Piano 2 anni di NordVPN. Grazie all’offerta è possibile beneficiare di:

3 mesi gratis, per un totale di 27 mesi di abbonamento

prezzo scontato a 3,79 euro al mese

accesso al Password Manager e a 1 TB in cloud aggiungendo 2 euro al mese e attivando il piano Completo

aggiungendo 2 euro al mese e attivando il piano Completo un Buono Amazon di importo compreso tra 10 euro e 30 euro (in base al piano di NordVPN scelto)

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Il Piano 2 anni di NordVPN prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni, per “provare” il servizio e, eventualmente, richiedere un rimborso della spesa. Da notare, inoltre, che è prevista la fatturazione anticipata, con possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal.

