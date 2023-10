NordVPN è in super offerta: fino al 68% di sconto e Buono Regalo Amazon

In queste prime ore di ottobre NordVPN ha lanciato un’offerta a sorpresa sui piani di 2 anni: fino al 68% di sconto rispetto al prezzo di listino e un Buono Regalo Amazon del valore massimo di 30 euro. Il valore del Buono varia in base al piano selezionato al momento dell’attivazione del servizio. E in più si ha la garanzia di rimborso di 30 giorni.

NordVPN sconta fino al 68% i suoi piani della durata di 2 anni

I piani di NordVPN sono 3: Standard, Plus e Completo. Gli sconti partono dal 61% per il piano Standard, 62% per quello Plus e 68% per il piano Completo, per costi rispettivamente pari a 3,19 euro, 3,99 euro e 5,19 euro al mese. Anche i Buoni Amazon vanno a salire: 10 euro per chi sceglie il piano Standard, 20 euro per chi attiva NordVPN Plus e 30 euro per gli utenti che scelgono il piano Completo.

Rispetto ai piani Plus e Standard, quello Completo presenta un set di funzionalità completo di spazio di archiviazione cloud da 1 TB e una crittografia dei file di nuova generazione, così da rendere più sicura la connessione a Internet. In aggiunta al piano Standard presenta inoltre un potente password manager da utilizzare su più dispositivi in contemporanea e uno strumento che ti avvisa ogni volta che le tue password, le tue email e i dati delle tue carte di credito sono stati violati da terze persone. Quest’ultime due funzionalità sono presenti anche nel piano Plus.

In comune i tre pacchetti di NordVPN Standard, Plus e Completono includono invece una VPN sicura e tra le più veloci del mercato, un’efficace protezione anti-malware e un blocco automatico dei tracker e della pubblicità online.

Su tutti e 3 i piani sono inoltre offerti 3 mesi extra in regalo.

Approfitta ora della super promo di NordVPN per beneficiare fino al 68% di sconto e ottenere un Buono Regalo Amazon del valore massimo di 30 euro.

