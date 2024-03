NordVPN piano completo: VPN e spazio cloud a soli 5,99€

Se stai cercando una soluzione per navigare in sicurezza e libertà su internet, NordVPN è la risposta che fa per te. Con la nuova promozione, puoi ottenere fino al 67% di sconto sul piano biennale, con un costo di soli 3,99 euro al mese per un uso illimitato della VPN per 24 mesi.

Ma non è tutto: scegliendo il piano Completo, con soli 2 euro in più al mese, avrai anche 1 TB di spazio in cloud oltre a un password manager, rendendo l’offerta ancora più irresistibile.

NordVPN piano Completo: sicurezza e spazio per i tuoi file

NordVPN è riconosciuto come uno dei migliori provider VPN a livello globale. Oltre alla sicurezza, efficienza e velocità della sua VPN, il fatto di avere diversi piani di abbonamento lo rendono anche molto flessibile.

Se hai bisogno di una VPN per navigare in modo crittografato, con una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento e funzioni di sicurezza come l’anti-malware, l’ad e il tracker blocker il piano Standard a 3,99 euro al mese è più che sufficiente. Ma con soli due euro in più, avrai il piano Completo, che aggiunge la funzione Data Breach Scanner, un tool che controlla se le tue password, i tuoi indirizzi e-mail o i dati della carta di credito sono stati violati, e 1 TB di cloud storage crittografato, per archiviare in sicurezza tutti i tuoi file più importanti. Questo piano costa 5,99 euro al mese scegliendo l’abbonamento biennale.

Tutti gli abbonamenti biennali ti consentono di navigare con una connessione senza limiti di banda e di traffico dati, puoi spostare il tuo IP in un altro Paese per aggirare eventuali blocchi geografici e utilizzare la VPN su 6 dispositivi differenti contemporaneamente. In più, se ti abboni per due anni puoi ricevere ulteriori 3 mesi di servizio da utilizzare per te o da regalare a un amico.

Se invece non te la senti di legarti per 24 mesi il piano NordVPN Completo è disponibile a 6,99 €/mese per l’abbonamento annuale o a 14,99€/mese per il mensile.

Approfitta ora degli sconti: visita il sito ufficiale di NordVPN e scopri tutti i dettagli di questa offerta limitata. Naviga protetto e in anonimato in modo semplice e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.