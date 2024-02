Norton 360: proteggi i tuoi dispositivi con sconti fino al 67%

Norton sta scontando i suoi 3 pacchetti antivirus 360 per il primo anno consentendoti di risparmiare davvero tanto per una protezione completa dei tuoi dispositivi. La particolarità dei bundle Norton 360 è che oltre all’antivirus hai anche una VPN per una connessione internet privata.

Gli sconti attuali arrivano fino al 67% riuscendo a proteggerti da virus, malware e ogni sorta di cyber-attacco con prezzi che partono da 29,99 euro per il primo anno.

Quali sono i pacchetti di Norton 360?

Le soluzioni proposte da Norton, oltre alla funzione antivirus proteggono i tuoi dati personali, le tue transazioni finanziarie, la tua privacy. Con tecnologie all’avanguardia Norton riesce a rilevare e neutralizzare le minacce prima che possano arrecare danno.

Puoi scegliere tra:

il piano Standard a 29,99 € per antivirus e VPN su un dispositivo e 10 GB di backup nel cloud;

per antivirus e VPN su un dispositivo e 10 GB di backup nel cloud; il piano Deluxe a 34,99 € per antivirus e VPN su cinque dispositivi, protezione minori, Dark Web Monitoring e 50 GB di backup nel cloud;

per antivirus e VPN su cinque dispositivi, protezione minori, Dark Web Monitoring e 50 GB di backup nel cloud; il piano Premium a 44,99 € per antivirus e VPN su cinque dispositivi, protezione minori, Dark Web Monitoring e 75 GB di backup nel cloud;

L’antivirus Norton ti protegge da virus, spyware, malware e ransomware. Lavora in silenzio senza compromettere le prestazioni dei tuoi dispositivi e ha un’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare anche per chi non è particolarmente esperto di tecnologia.

Oltre a questo sappi che tutti i piani hanno la Promessa di Protezione Virus 100%. Significa che se un virus infetta il tuo dispositivo e Norton non riesce a rimuoverlo, ottieni un rimborso completo.

Con tutte queste funzioni e con le promozioni in corso, se sei alla ricerca di protezione efficace per i tuoi dispositivi ha davvero poche scuse per non scegliere Norton 360. Visita ora il sito, scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze e inizia a vivere la tua vita digitale con molta più tranquillità.

