Norton Antivirus Plus scontato del 57%

Proteggere i nostri dispositivi elettronici è una priorità, viste le tante potenziali minacce presenti sul Web.

I potenziali rischi infatti sono molteplici e spaziano dai malware agli spyware, fino ad attacchi più raffinati come i ransomware o alle sempre più comuni pratiche di phishing.

Di fatto, per poter navigare in sicurezza e senza stress, la prudenza e gli antivirus gratuiti non sono più sufficienti. Il rischio, in tal senso, è di perdere l’accesso ai social network o, ancora peggio, di subire azioni di hacking account relativi a home banking e simili.

In questo senso dunque, investire qualche euro per scongiurare problemi di questo tipo è una scelta saggia e più che consigliata.

Il tutto tenendo conto anche che, grazie all’attuale promozione, uno strumento come Norton Antivirus Plus è disponibile all’acquisto con il 57% di sconto.

Tutta la protezione di Norton Antirivus Plus per soli 14,99 euro

Nel settore degli antivirus, Norton non necessita di presentazioni: si tratta di un’azienda con diversi decenni di attività alle spalle, da sempre impegnata in prima fila contro hacker e virus di vario tipo.

Non si parla solo di un classico software per l’individuazione di minacce in tempo reale, ma di un sistema complesso ideato per proteggere i dispositivi elettronici.

Il gestore di password, per esempio, permette di generare e proteggere le parole d’accesso di qualunque app o piattaforma. Il firewall, disponibile sia per PC Windows che per mac, consente di filtrare i dati in entrata/uscita dal computer, impedendo accessi indesiderati.

Lo spazio di archiviazione backup in cloud poi, offre la possibilità di salvare in remoto file sensibili, evitando di perdere gli stessi in caso di guasto hardware locale o di attacco ransomware.

Una serie di soluzioni in un unico pacchetto che, grazie al suddetto sconto del 57% è possibile ottenere spendendo solamente 14,99 euro all’anno.

