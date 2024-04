Notebook TECLAST: PREZZO al RIBASSO con l'offerta a tempo

Un computer nuovo di zecca può essere la soluzione ideale per poter finalmente fare tutte quelle cose che col laptop che hai ora non puoi fare. Finalmente oggi su Amazon è arrivata un’offerta a tempo che ti salverà e che ti offrirà la possibilità di acquistare un ottimo notebook TECLAST F16 Pro a un prezzo davvero eccezionale. Grazie all’offerta a tempo disponibile ancora per poche ore, puoi accaparrarti questo dispositivo con la detrazione del 6% al prezzo finale di 329,99€.

Notebook TECLAST F16 Pro: l’offerta di oggi potrebbe sparire molto presto

Questo dispositivo integra un ottimo processore Intel Alder Lake-N95 di ultima generazione che riesce a essere superiore a tutti gli altri presenti oggi sul mercato, migliorando l’efficienza energetica ma rimanendo invariate le prestazione della CPU. Il tutto grazie anche al tandem dissipatore e ventola turbo che riusciranno finalmente a eliminare il pericolo surriscaldamento. Inoltre, con l’app “AI Eye Protection” installata, non ci sarà più nessun problema con l’illuminazione, in quanto cambierà in autonomia in base all’ambiente circostante.

Ha una capacità eccezionale con SSD da 512 GB e RAM da 16 GB LPDDR5 che renderanno il tuo computer un vero e proprio fulmine migliorando anche l’autonomia della batteria- Il display IFP FHD da 15,6 pollici è perfetto sia per l’e-learning ma anche per fare videoconferenze di qualità e guardare film come se fossi al cinema. La tastiera è retroilluminata e ti aiuterà nella digitazione anche quando sei al buio.

Acquista oggi questo splendido Notebook di TECLAST su Amazon: l’F16 Pro è disponibile ancora per poco con un ottimo sconto del 6%, che blocca il prezzo d’acquisto a 329,99€.

