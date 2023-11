Nothing Phone (2): prezzo ECCEZIONALE!

Nothing Phone (2) è un dispositivo Android che non solo spicca per le sue prestazioni ma anche per il suo design unico e sostenibile. Attualmente disponibile su Amazon a 629€, con uno sconto del 14% e grazie ad un ulteriore coupon di 30€, il prezzo finale scende a 599€, rendendolo un affare da non perdere!

Nothing OS 2.0, il cuore del Nothing Phone (2), è una personalizzazione di Android che si distingue per la sua intuitività. Dai la tua impronta personale alle etichette delle app, al layout delle cartelle e aggiungi i tuoi widget preferiti direttamente sulla schermata di blocco. La nuova Glyph Interface è una chicca: puoi impostare sequenze luminose e suoni personalizzati per ciascun contatto, trasformando ogni notifica in modo unico.

Il comparto fotografico di Nothing Phone (2) è stato potenziato per assicurare immagini e video di qualità eccezionale. La doppia fotocamera posteriore da 50 MP, affiancata da un sensore anteriore più grande da 32 MP, garantisce scatti dettagliati e ritratti perfetti in ogni condizione di luce. La registrazione video raggiunge i 4k a 60 fps, permettendo di catturare ogni momento con nitidezza cristallina.

Il display LTPO OLED da 6,7″ è un vero e proprio capolavoro. Con una luminosità massima di 1600 nit e una protezione Gorilla Glass 5, offre un’esperienza ottima. La tecnologia LTPO consente al telefono di adattare intuitivamente la frequenza di aggiornamento, preservando l’energia e garantendo una durata della batteria ottimale.

A bordo non manca una batteria con ricarica rapida e di lunga durata, una piattaforma hardware di livello grazie al processore Snapdragon 8+ Gen 1 e ben 256 GB di memoria interna oltre che 12 GB di RAM. Con questo arsenale, questo smartphone può tutto!

Nothing Phone (2) è più di un semplice smartphone: è un device completo, pensato per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare a design e chicche estetiche. Approfitta dell’offerta su Amazon che permette di acquistarlo a soli 599€ grazie al ribasso del 14% e al coupon di 30€. Non aspettare e approfitta subito dello sconto!

