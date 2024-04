Nothing Phone (2a), crolla il prezzo della versione budget dello smartphone più originale di sempre!

Da lontano tutti gli smartphone sembrano uguali, tra dispositivi Premium che superano con agilità i mille euro, e quelli che magari non arrivano a 200 euro c’è poca differenza. Visivamente parlando ovviamente. E poi c’è Nothing, l’azienda inglese che ha deciso di proporre qualcosa di realmente nuovo lato design, con un concetto, quello dei glifi, mai visto prima e particolarmente innovativo. Quest’anno Nothing è arrivata alla seconda iterazione del suo dispositivo flaghship, accompagnandolo con una versione budget, più accessibile, Nothing Phone (2a) da poco sul mercato. Questo dispositivo è il protagonista di questa bella offerta Amazon: MENO 11% che si traduce in un risparmio netto di 45,48 euro sul prezzo di listino, non più 399 euro bensì 353,52 euro!

Tanta potenza e tanto stile

I Glyph o glifi che dir si voglia, ovvero i led dei Nothing Phone sono la peculiarità principale del telefono. Sono led che possono essere personalizzati per comunicare in modo diverso e visivamente immediato le notifiche, e più in generale rendono lo smartphone decisamente accattivante e unico. E poi per rimanere in tema “visivo” che nasconde però tanta sostanza, la versione Android 14 (con aggiornamenti frequenti, cosa non scontata!) è stata ottimizzata col bianco e nero peculiare Nothing, quasi stock, senza personalizzazioni eccessive e bloathware vari. Davvero un sistema operativo eccezionale, a coronamento di una dotazione hardware che non può che lasciare sorpresi!

Lo schermo è un luminosissimo AMOLED da 6.78″ con risoluzione 1084 x 2412 e refresh rate adattivo 30-120Hz. Sotto il cofano, usando una metafora automobilistica troviamo Mediatek 7200 Pro personalizzato per Nothing e tanta ram, 12+8 giga.

Lato fotografico Nothing Phone (2a) non delude. Nothing Phone (2a) si basa su una configurazione a doppia fotocamera con sensori da 50MP che forniscono colori vibranti e un buon livello di dettaglio. Le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione sono particolarmente impressionanti, con immagini senza artefatti e di ottimo livello.

Anche la batteria non è niente male: 5.000mAh con tanto di ricarica veloce 45W!

Nothing Phone (2a): MENO 11% sul prezzo di listino per un risparmio netto di 45,48, non più 399 euro bensì 353,52 euro!

