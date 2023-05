NOW: scopri come avere 4 mesi GRATIS di Sport

Se sei un appassionato di sport, non puoi assolutamente perdere questa offerta imperdibile.

Infatti, solo per pochi giorni, puoi attivare il pacchetto Sport di NOW a soli 9,99 euro al mese e goderti 4 mesi GRATIS di emozioni sportive.

Come funziona? Semplice: attivi il pacchetto Sport e ti impegni a rimanere con NOW per 12 mesi. In questo modo, pagherai solo 8 mesi invece di 12, risparmiando ben 40 euro. Dopo i 12 mesi sei libero di disdire quando vuoi.

Cosa include il pacchetto sport di NOW

Con il pacchetto Sport di NOW potrai seguire in diretta e on demand i tuoi sport preferiti, tra cui:

Formula 1 e MotoGP : vivi la passione delle due ruote e delle quattro ruote con tutte le gare, le qualifiche e le prove libere in diretta esclusiva

: vivi la passione delle due ruote e delle quattro ruote con tutte le gare, le qualifiche e le prove libere in diretta esclusiva UEFA Champions League e 3 partite a giornata di Serie A TIM e tutta la Serie B : tifa per la tua squadra del cuore con tutti i match delle competizioni più prestigiose del calcio europeo e italiano

: tifa per la tua squadra del cuore con tutti i match delle competizioni più prestigiose del calcio europeo e italiano Rugby, Tennis, Basket e molto altro: scopri la varietà dell’offerta sportiva di NOW con i tornei più importanti di rugby, tennis, basket e altri sport

Non perdere tempo: attiva ora il pacchetto Sport di NOW e approfitta dei 4 mesi GRATIS. È un’offerta limitata, valida ancora per pochissimo.

