NOW si rinnova: funzionalità e nuovi prezzi

In seguito alle comunicazioni rivolte ai propri abbonati, NOW ha ufficialmente presentato la propria nuova offerta commerciale, la quale prevede l’introduzione di nuovi prezzi, funzionalità ed opzioni di personalizzazione.

A partire da oggi, NOW offre l’accesso a tutto lo Sport e l’intrattenimento di Sky ad un prezzo estremamente vantaggioso, grazie alla nuova modalità di sottoscrizione che prevede la visualizzazione di pubblicità sui contenuti on demand e la possibilità di accesso ai servizi da un unico dispositivo.

I rinnovamenti di NOW dal 28 settembre

A partire dal 28 settembre 2023, sarà disponibile un’esperienza Premium priva di pubblicità, che consentirà la visione simultanea su due dispositivi per gli utenti Cinema + Entertainment e Sport, oltre all’audio Dolby Digital 5.1.

Inoltre, sarà possibile accedere ad un’offerta con pubblicità che includerà tutte le serie tv e gli show di Sky, sia on demand che in diretta, al prezzo di 8,99 euro, priva di vincoli di permanenza e con la possibilità di visionare soltanto un dispositivo alla volta.

Tale offerta sarà altresì disponibile con il piano annuale al prezzo di 6,99 euro al mese.

I nuovi clienti di NOW potranno selezionare una combo che comprende Serie TV e Cinema a un costo di 11,99 euro al mese, o 14,99 euro al mese con l’aggiunta di tutti i vantaggi che il servizio Premium offre.

Coloro che sono appassionati di sport, pagheranno invece 14,99 euro al mese. Per visionare contemporaneamente i contenuti e avere l’audio Dolby Digital 5.1, Pass Sport Premium costerà 19,99 euro al mese.

I clienti già esistenti di NOW non subiranno alcuna variazione sul prezzo mensile. Inoltre, gli abbonati al Pass Cinema + Entertainment, anche con Pass Sport in bundle, usufruiranno del servizio Premium senza alcun costo aggiuntivo.

Tuttavia, coloro che hanno attivato soltanto Pass Sport potranno aderire al servizio Premium a partire dal 28 settembre 2023.

