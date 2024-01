Nuova offerta Sky con Netflix: hai anche un buono Amazon da 50 euro

Sky ha lanciato la nuova promo Intrattenimento Plus che include il pacchetto Sky TV e Netflix al prezzo eccezionale di 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. E l’aspetto ancora più interessante è questo: sottoscrivendo l’abbonamento entro il 14 gennaio avrai diritto a ricevere un buono Amazon dal valore di 50 euro.

Nuova offerta Sky con Netflix e un buono Amazon di 50 euro

Il pacchetto Intrattenimento Plus include Sky TV, che ti permette di accedere a tutti gli show di Sky, le serie TV internazionali, i documentari e le news. E naturalmente hai anche Netflix con piano Base, con cui sfruttare l’intero catalogo della piattaforma, con la qualità base HD.

Il pezzo forte, come detto, è il regalo che ti fa Sky: sottoscrivendo l’abbonamento entro il 14 gennaio avrai diritto a ricevere un buono Amazon dal valore di 50 euro. I termini e le condizioni ti verranno illustrati al momento dell’acquisto, ma sarai certo di ricevere un coupon con cui effettuare acquisti sulla piattaforma ecommerce più famosa.

Non perdere dunque altro tempo e afferra al volo la promo Intrattenimento Plus: Sky TV e Netflix tuoi a 19,90 euro al mese e con un buono Amazon in regalo. Ti serve davvero altro?

