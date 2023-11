Nuova promo Kena Mobile a 6,99€: attivala online per 150 GB extra al mese

Se sei alla ricerca di un’offerta mobile conveniente che ti dia accesso a una generosa quantità di dati, minuti illimitati e una discreta quantità di SMS, allora Kena Mobile ti offre la promozione perfetta: a soli 6,99 euro ottieni 130 GB di Internet in 4G per navigare (inclusi 7 GB roaming in Europa), minuti illimitati e 200 SMS.

Come ottenere altri 150 GB extra con Kena Mobile

Ma cosa include, nel dettaglio, l’offerta di Kena Mobile? Oltre ai già citati minuti, SMS e GB di Internet, potrai usufruire dell’attivazione SIM e della consegna direttamente a casa gratuite. In più, Kena Mobile non solo ti regala il primo mese di promozione, ma ti offre anche 100 GB in più al mese per i successivi 6 mesi se scegli di attivarla online. E se opti per la ricarica automatica, hai altri 50 GB extra in regalo.

Con Kena, la velocità di download è fino a 60 Mbps e di un upload fino a 30 Mbps su tutto il territorio nazionale. All’estero, la velocità di connessione è in 4G e dipende dalla rete degli operatori con cui TIM ha accordi di roaming. Se ti trovi in Europa, potrai sfruttare ben 7 GB della tua offerta per navigare senza alcun costo aggiuntivo.

Questa promozione è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile o per chi passa da una serie di operatori selezionati: Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, o Withu.

L’offerta Kena 6,99 130GB Promo Plus ha un costo mensile di 6,99 euro, che si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata, a condizione che il Credito Residuo della SIM sia sufficiente. Non sono previsti, come anticipato, contributi di attivazione né costi aggiuntivi per la SIM. Puoi attivarle la promozione Kena Mobile online visitando la pagina ufficiale e facendo clic sul tasto “Acquista”.

