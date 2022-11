Nuova VPN per il Black Friday: l'offerta di Cyberghost è quella giusta

Il Black Friday è oramai entrato nel vivo e, mai come quest’anno, per chi è in cerca di una nuova VPN c’è la possibilità di puntare su diverse offerte davvero molto convenienti. Poter sfruttare un servizio VPN completo, sicuro ed economico è sempre più importante e il periodo del Black Friday può essere il momento giusto per assicurarsi l’accesso ad un servizio di questo tipo per un lungo periodo di tempo.

Con l’offerta del Black Friday, infatti, è possibile puntare su Cyberghost che, con una spesa di appena 2,03 euro al mese, mette a disposizione un’offerta davvero senza precedenti. Scegliendo il piano 2 anni di Cyberghost, infatti, si riceveranno 4 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 28 mesi di servizio accessibile ad un importo di circa 56 euro.

Cyberghost: la VPN giusta da attivare per il Black Friday

Il Black Friday è il momento giusto per assicurarsi una nuova VPN da utilizzare per i prossimi due anni (ed anche qualcosa in più). Con Cyberghost si va sul sicuro, in tutti i sensi. La VPN in questione, infatti, ha tutte le carte in regola per offrire un servizio davvero completo ad un costo ridottissimo.

Cyberghost è completamente multi-piattaforma, potendo contare su app native per tutti i principali sistemi operativi, ed è anche in grado di offrire un’esperienza multi-utente, grazie alla possibilità di utilizzare il servizio VPN su di un massimo di 7 dispositivi.

A garantire la privacy degli utenti c’è la politica No Log che certifica l’assenza di un tracciamento e di un sistema di raccolta dati degli utenti. Cyberghost può contare, inoltre, su di una rete di oltre 9 mila server distribuiti in 91 Paesi.

Con l’offerta del Black Friday è, quindi, possibile attivare Cyberghost con una spesa di appena 2,03 euro al mese, scegliendo il piano 2 anni con 4 mesi gratis aggiuntivi. Ulteriori dettagli sono disponibili direttamente sul sito di Cyberghost da cui è possibile anche attivare l’offerta.

