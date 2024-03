Offerta biennale CyberGhost: privacy online a solo 2,19€/mese

Con CyberGhost VPN puoi proteggere la tua privacy mentre sei online e accedere liberamente a contenuti di ogni tipo, senza limitazioni geografiche. Il tutto a un prezzo molto conveniente grazie ad un’offerta speciale sul piano biennale.

Ecco quanto costa il piano biennale di CyberGhost?

Grazie ad uno sconto dell’82% puoi avere 24 mesi di servizio a un prezzo davvero conveniente: solamente 2,19 euro al mese. Un costo decisamente accessibile che ti consente di avere protezione digitale, massima privacy e una libertà di navigazione senza precedenti. Ecco i punti di forza che rendono CyberGhost una VPN di qualità:

Sicurezza insuperabile : con la crittografia AES a 256 bit , CyberGhost assicura che il tuo traffico internet sia privato e protetto. Grazie ai suoi oltre 7.000 server distribuiti in 91 paesi, ti garantisce una connessione sicura e veloce ovunque ti trovi.

: con la , CyberGhost assicura che il tuo traffico internet sia privato e protetto. Grazie ai suoi oltre 7.000 server distribuiti in 91 paesi, ti garantisce una connessione sicura e veloce ovunque ti trovi. Politica No-Log : la privacy è la priorità di CyberGhost, che implementa una politica no-log per garantire che le tue attività online restino private .

: la privacy è la priorità di CyberGhost, che implementa una politica no-log per garantire che le tue . Libertà di accesso : CyberGhost elimina le restrizioni geografiche, permettendoti di fruire di contenuti streaming altrimenti non disponibili nel tuo paese e navigare liberamente.

: CyberGhost elimina le restrizioni geografiche, permettendoti di fruire di contenuti streaming altrimenti non disponibili nel tuo paese e navigare liberamente. Facilità d’uso: progettato per tutti, CyberGhost offre applicazioni intuitive per i principali sistemi operativi, permettendo di proteggere fino a 7 dispositivi simultaneamente.

Tutte queste funzionalità possono essere tue a soli 2,19 euro al mese con 2 mesi gratuiti inclusi. In più, se per qualche motivo non sarai soddisfatto del servizio, CyberGhost offre una garanzia di rimborso di 45 giorni, permettendoti di esplorare le funzionalità della VPN senza preoccupazioni e assicurarti che risponda a tutte le tue esigenze di privacy e sicurezza online.

Con queste caratteristiche e a questo prezzo, CyberGhost è la scelta migliore se stai cercando una VPN affidabile ma economica. Visita il sito ufficiale oggi stesso per scoprire come migliorare la tua esperienza online e approfitta della promozione sul piano biennale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.