OFFERTA BOMBA: Antivirus Norton 360 Deluxe 2024 per 5 dispositivi a soli 18 euro! Proteggiti ORA

Offerta incredibile su Amazon relativa all’antivirus Norton 360 Deluxe 2024: installabile fino a 5 dispositivi (PC, Mac, tablet e smartphone), con durata 1 anno e possibilità di rinnovo automatico a soli 18,99 euro! Dunque con il 5% di sconto.

Antivirus Norton 360 Deluxe 2024: le caratteristiche

Per l’attivazione iscriviti online e salva i tuoi dati di fatturazione nel tuo account Norton; si rinnova automaticamente ogni anno, a meno che il rinnovo venga annullato o contattandoci prima del giorno in cui è previsto l’addebito. Proteggere più dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet, contro malware, phishing e ransomware, fino a 5 dispositivi. Accedere alle app e ai siti Web preferiti con la connessione Wi-Fi, a casa o in viaggio, con la sicurezza della crittografia avanzata con Secure VPN.

Generare, memorizzare e gestire password, informazioni su carte di credito e altre credenziali online, in modo sicuro nel tuo vault crittografato sul cloud con Password Manager; salvare file e documenti importanti come misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a errori del disco rigido, furto di dispositivi e anche ransomware con 50 GB di backup del PC nel cloud. Strumenti per i genitori per aiutare i bambini a esplorare Internet con ottima sicurezza con protezione minori.

Offerta incredibile su Amazon relativa all’antivirus Norton 360 Deluxe 2024: installabile fino a 5 dispositivi (PC, Mac, tablet e smartphone), con durata 1 anno e possibilità di rinnovo automatico a soli 18,99 euro! Dunque con il 5% di sconto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.