Offerta Echo Show 8: smart display con Alexa a solo 149,99€ (-12%)

L’ultimissima versione di Echo Show, lo smart display di Amazon, è ciò che ti serve per rendere finalmente smart la tua casa. Grazie alle sue funzionalità e all’integrazione con Alexa, puoi gestire le luci, videocamere, impostare timer e sveglie tramite lo schermo o la tua voce. Il tutto a soli 149,99€. Oggi, infatti, Echo Show 8 è disponibile con uno sconto del 12% che ti permette di risparmiare un bel po’ su un dispositivo che è diventato un must have per chi vuole gestire la casa in maniera intelligente. Le spedizione sono gratuite con Prime.

Controllo della casa intelligente e funzioni per la sicurezza con Echo Show 8

Echo Show 8, l’ultima versione del celebre smart display di Amazon, include diverse novità per offrire agli utenti un’esperienza più intuitiva e personalizzata. Dotato di un display touch HD da 8 pollici, Echo Show ti permette di gestire la tua casa in maniera intelligente grazie alle sue funzioni. Il processore potenziato e l’audio spaziale ti permettono di avere un’esperienza di qualità sia quando ascolti la tua musica preferita sia durante le videochiamate.

Con Echo Show 8, infatti, puoi tenerti in contatto con amici e parenti in maniera ancor più semplice effettuando videochiamate senza interruzioni e con una qualità video migliore rispetto a quella offerta dai precedenti modelli, grazie alla videocamera da 13 MP. Ma non solo: puoi guardare le tue serie TV preferite, ascoltare notiziari, podcast, il tutto solo con l’aiuto della tua voce.

Con Amazon Photos, inoltre, puoi trasformare in un attimo la schermata iniziale di Echo Show in una cornice digitale per i tuoi ricordi migliori che risalteranno in qualsiasi condizione di luce grazie alla regolazione automatica del colore. Il dispositivo supporta anche la connettività via Bluetooth e Wi-Fi e diverse funzioni per il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare microfono/videocamera e un copri-telecamera integrato.

Non perdere quindi l’occasione di portarti a casa Echo Show 8 e assicurati la prossima generazione di assistenti intelligenti Amazon ad un prezzo super conveniente. Compralo subito, oggi stesso.

