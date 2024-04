Offerta Fire TV Stick: streaming HD veloce a soli 30,99€ (-31%)

Se ami il cinema e le serie TV l’offerta Amazon di oggi è una di quelle da non lasciarsi sfuggire: Amazon Stick Fire TV è tuo oggi a soli 30,99€, anziché 44,99€. Tutto l’intrattenimento che vuoi per te e la tua famiglia, con tantissime funzioni e l’avvolgente audio Dolby Atmos a un prezzo assurdo, con uno sconto del 31%. Se sei iscritto ad Amazon Prime hai anche la spedizione veloce e gratis. Rendi smart la tua TV e approfitta ora della super offerta Amazon.

Amazon Fire Stick TV con Alexa per guardare contenuti in streaming

Con Amazon Fire Stick TV puoi accedere a tutti i contenuti on demand che vuoi in pochi semplici step. Usarlo è semplicissimo: basta collegarlo alla presa HDMI e poi connettere il dispositivo alla corrente con il cavo incluso nella confezione. La chiavetta si connette poi a internet tramite il wi-fi e puoi iniziare a usarla, trasformando così il tuo televisore in una smart TV.

Il telecomando, completo di pulsanti rapidi, ti permette di accedere alle tue app preferite in modo semplice ed intuitivo. Volendo, puoi anche utilizzare solo la tua voce per usare il dispositivo, chiedendo ad Alexa di cercare, far partire e controllare la riproduzione di contenuti. L’avvolgente audio Dolby Atmos, poi, ti offre un audio di qualità home theatre o surround con qualsiasi altoparlante, facendoti immergere completamente nell’intrattenimento offerto da Amazon Fire Stick TV.

Approfitta subito della super offerta Amazon di oggi. Con soli 30,99€ puoi goderti i tuoi contenuti preferiti da Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV e tanti altri servizi. Inoltre, puoi ascoltare milioni di brani da servizi musicali come Amazon Music e Spotify. Approfittane adesso e rendi smart la tua TV ad un prezzo bassissimo.

