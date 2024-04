OFFERTA SCOLVOLGENTE del weekend su eBay: Redmi 12 costa NIENTE

Questo weekend eBay è ancora una volta al tuo fianco presentandoti una occasione imperdibile in ambito mobile: il popolarissimo budget phone Redmi 12 è in vendita al prezzo più conveniente di sempre.

Già di suo molto economico anche a prezzo pieno, se usi il codice coupon “PSPRAPR24” hai la possibilità di acquistarlo ad appena 124€ con tanto di consegna rapida e gratuita in 72 ore.

Redmi 12 è in vendita su eBay al prezzo più conveniente di sempre: occasione storica

Nonostante costi molto poco, Redmi 12 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze: lo puoi utilizzare per navigare in rete, chattare sui social, fare ricerche online, telefonare, guardare video, ascoltare la musica e molto altro ancora.

A 124€ hai a portata di mano un device con un bel pannello da 6.79 pollici a 90Hz ideale per guardare video ad altissima risoluzione Full HD+, mentre sotto il cofano trova posto un buon processore octa-core MediaTek con 8/256GB di memoria interna e una mega batteria da 5000 mAh. Sottile e impermeabile agli schizzi e alla polvere (certificazione IP53), il device monta anche un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale).

Non devi assolutamente perdere altro tempo: sfrutta immediatamente il codice coupon “PSPRAPR24” su eBay per acquistare il device di Redmi al prezzo shock di appena 124€; ti arriva direttamente a casa e senza costi aggiuntivi di spedizione in sole 72 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.