OFFERTA SHOCK su Amazon per il Chromebook Acer da 14" più POPOLARE di sempre

Amazon mette sul piatto d’argento il popolarissimo Chromebook Acer da 14 pollici, un portatile perfetto per un utilizzo misto – lavoro, studio, svago – quest’oggi in vendita al prezzo più conveniente degli ultimi mesi.

Sfruttando lo sconto immediato del 13%, infatti, il computer portatile del colosso hi-tech può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 199€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

Il Chromebook da 14 pollici di Acer è in vendita su Amazon ad appena 199 euro

Il Chromebook di Acer ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze personali senza scendere a compromessi: il pannello IPS da 14 pollici è ideale per guardare contenuti video e non solo, mentre il processore Intel è ottimizzato per assicurarti il giusto bilanciamento tra prestazioni e autonomia.

Il fiore all’occhiello del computer, oltre al prezzo ridicolo, è senza ombra di dubbio Chrome OS: il sistema operativo di Google è snello, leggero, libero dai virus e comprende tutte le applicazioni più popolari di Google come Gmail, YouTube, Google Chrome, Google Drive e non solo.

Prendi al volo lo sconto immediato del 13% su Amazon per acquistare il Chromebook da 14 pollici al prezzo più conveniente degli ultimi mesi; se fai in fretta, inoltre, hai anche la possibilità di riceverlo direttamente a casa in 24 ore e senza costi aggiuntivi di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.