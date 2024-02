Offerte del giorno Xiaomi: Redmi Note 12 a partire da soli 139,90€ sul Mi Store

Il protagonista delle offerte del giorno in casa Xiaomi è il Redmi Note 12, in vendita sul Mi Store a partire da 139,90 euro per la configurazione 4+64 GB. Sono in offerta fino alla mezzanotte di oggi anche le altre due configurazioni: quella 4+128GB è disponibile a 179,90 euro, mentre quella da 8+256GB a 189,90 euro. Fra le tre proposte, la migliore è quella che ha per protagonista la versione con taglio di memoria da 256 GB, che prevede uno sconto di oltre 110 euro sul prezzo consigliato di 299,90 euro.

A tutto questo si aggiunge il coupon omaggio da 10 o 20 euro offerto da Xiaomi per tutti coloro che sono al loro primo acquisto sul Mi Store: il coupon di 10 euro è riscattabile per le configurazioni 4+64 GB e 4+128 GB, mentre quello da 20 euro può essere usato acquistando il Note 12 di Redmi nella versione 8+256 GB.

Redmi Note 12 in offerta a soli 139,90 euro sullo store ufficiale di Xiaomi

Nel 2023 il Note 12 si è laureato come campione degli smartphone entry-level nell’universo Android. Merito di caratteristiche fuori dal comune per la sua fascia di prezzo, come il display AMOLED a 120 Hz e la ricarica rapida fino a 33W.

Un altro aspetto derterminante che ha permesso a Xiaomi di vendere tantissimo è l’equilibrio generale del telefono, offerto dallo Snapdragon 685 con processo a 6 nm. A tutto questo si aggiungono infine la tripla fotocamera da 50 MP e la batteria da 5.000 mAh, che garantisce una lunga autonomia.

Il Redmi Note 12 è in offerta a partire da 139,90 euro sul sito ufficiale mi.com, lo store di Xiaomi, con la possibilità di riscattare un coupon omaggio da 10 o 20 euro a seconda dell’importo speso. Le spese di spedizione sono gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.