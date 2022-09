Offerte esclusive Prime, partenza ANTICIPATA: le prime occasioni sono imperdibili

Appena una manciata di ore fa Amazon ha annunciatole Offerte esclusive Prime, un nuovo evento di shopping globale della durata di due giorni, tra l’11 e il 12 ottobre 2022, dedicato esclusivamente ai clienti Prime che già ci sono le prime, interessantissime offerte a prezzi davvero incredibili. Ovviamente se clienti Amazon Prime. Per abbonarvi potete seguire questo link oppure premere sul pulsante qui in basso.

Offerte esclusive Prime 2022, occhio all’affare

Tra i protagonisti dell’anticipo della due giorni di folle shopping ci sono servizi e prodotti offerti dal colosso dell’e-commerce. Occasioni decisamente ghiotte, che ti permetteranno di beneficiare di un sacco di vantaggi in forma gratuita oppure in forte sconto. Ad esempio Music Unlimited.

I clienti Prime che non hanno mai usufruito di Amazon Music Unlimited potranno beneficiare di quattro mesi di uso gratuito e godere così dell’accesso ad oltre 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast. Quelli che invece non sono iscritti ad Amazon Prime e che non hanno mai usufruito di Amazon Music Unlimited possono beneficiare di tre mesi di uso gratuito.

Amazon Prime, le offerte anticipate da non lasciarsi sfuggire

Se fate un po’ di attenzione, tra le diverse offerte proposte già da adesso da Amazon ci sono già alcuni prodotti davvero super interessanti in offerta, di quelli che a nostro parere non dovrebbero mancare nella vostra lista degli acquisti.

A cominciare dall’ottimo Echo Auto, che in questo momento potete avere con appena 29 euro con un bel risparmio pari al 50% (30 euro), assicurandovi un prodotto decisamente valido e utile. Il tutto con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon.

Molto interessante è anche la proposta di Teclast, che vi offre il suo ormai famoso tablet Android M40 Air da 10”, alimentato da un processore octa-core P60, a un prezzo davvero vantaggioso grazie allo sconto del momento.

Immancabile come sempre in una lista simile il Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) che con 29€ ti regala il cinema a casa tua con immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, e supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+. Un affare.

L’altoparlante intelligente di 3ª generazione di Amazon è un’altra di quelle offerte incredibili del momento: con soli 17€, quindi con un risparmio di ben, porti a casa l’Echo Dot per il controllo sui dispositivi per la Casa Intelligente con la voce, grazie ad Alexa e i dispositivi compatibili.

Dulcis in fundo, come non segnalare questo interessantissimo smartwatch con schermo da 1,69” completo di tutto, da un quadrante personalizzato a un ottimo cardiofrequenzimetro 24H su 24H e un contapassi che registra con precisione i dati dell’esercizio fisico e le attività quotidiane, ad esempio passi, calorie, velocità, distanza e tempo di attività, monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e altro ancora. Spunta il coupon da 15e in pagina e lo farai tuo a soli 24€.

Visto quante occasioni? Ma queste sono solo una minima parte di quello che vi aspetta nei prossimi giorni e soprattutto tra l’11 e il 12 ottobre prossimo in occasione delle Offerte esclusive Prime. Pertanto, visitate e tenete sempre sotto controllo questa pagina per essere sempre aggiornati su tutte le promozioni presenti e future di questa nuova e importante iniziativa targata Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.