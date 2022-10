Offerte Esclusive Prime: perché conviene abbonarsi a Prime prima del nuovo evento

Come vi abbiamo riportato giorni fa, sta per arrivare un nuovo appuntamento con un evento Amazon di shopping globale della durata di due giorni, dedicato esclusivamente ai clienti Prime. Si tratta delle Offerte Esclusive Prime che inizieranno a mezzanotte dell’11 ottobre e dureranno fino al 12 ottobre in 15 Paesi: Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e USA.

Sarà l’occasione per fare tanti affari, ovviamente meglio se clienti Amazon Prime. Ecco perché vi suggeriamo di sottoscrivere al più presto un abbonamento: solo così potrete usufruire non solo di tantissimi sconti, ma anche di servizi interessanti tutto l’anno. Per abbonarvi potete seguire questo link oppure premere sul pulsante qui in basso.

Offerte Esclusive Prime 2022

I clienti Prime potranno così inaugurare la stagione dello shopping natalizio con centinaia di migliaia di offerte. Il nuovo evento di 48 ore garantisce ai clienti Prime l’accesso anticipato alle offerte natalizie dei migliori marchi, e la possibilità di acquistare una selezione di prodotti di Oral-B, iRobot, GHD e molti altri. Le offerte saranno disponibili in moltissime categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon.

Sottoscrivere un abbonamento a Prime è facile e ha diversi vantaggi. Tra questi consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti con dicitura Amazon Prime e gratuite in 2 ore con Amazon Prime Now. E ancora: accesso gratuito al catalogo Amazon Prime Video, al servizio di ebook Prime Reading, all’archivio foto illimitato con Prime Photo e molto altro. Ci sono due opzioni di abbonamento ad Amazon Prime: mensile, al costo di 3,99 euro al mese annuale, al costo di 36 euro l’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.