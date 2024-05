Oggi RISPARMI 400€ al check-out sul Samsung Galaxy Book4: FOLLIA AMAZON

Il laptop più desiderato del momento oggi può essere tuo ad un prezzo incredibile! Si tratta del Samsung Galaxy Book4, al momento disponibile su Amazon a soli 1.109 euro grazie ad uno sconto del 6% ed un ulteriore risparmio di 400 euro al check-out.

Questo vuol dire che complessivamente potrai risparmiare 490 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidi al check-out. Una mega offerta del genere non si era mai vista, approfittane immediatamente!

Samsung Galaxy Book4: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Book4 vanta specifiche tecniche eccellenti che lo rendono un vero e proprio gioiellino della tecnologia.

Il processore Intel Core 7 di nuova generazione offre prestazioni ottimali sia per lavorare che per rilassarsi, per i videogiochi ricchi di azione e dal ritmo incalzante o per i progetti da portare a termine.

Goditi immagini cinematografiche con il display Super AMOLED da 15,6″ che offre colori vividi e tempo di risposta rapido per trasformare i tuoi momenti di relax in un vero spettacolo. In più puoi muoverti tra le App con facilità grazie ai gesti multi-touch sul touchscreen iper reattivo del Galaxy Book4 360, e quando sei ispirato gira lo schermo e usa la S Pen per disegnare, annotare o perfezionare le tue opere d’arte.

Inoltre le porte disponibili ti permettono di connettere più dispositivi senza problemi: effettua trasferimenti dati ultraveloci con due porte Thunderbolt 4 e connettiti facilmente tramite HDMI, USB 3.2 Tipo-A, microSD e jack 3.5 mm.

