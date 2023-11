Il potente Robot aspirapolvere che comandi a voce è finalmente in OFFERTA: lo sconto è pazzesco!

Il Robot Aspirapolvere OKP mette insieme potenza e delicatezza, che lo rendono molto efficace anche sui pavimenti più delicati, su moquette e tappeti. Molto preciso, rimuove i peli degli animali domestici. E’ silenzioso, quindi puoi anche attivarlo di notte senza disturbare altre persone in casa o il vicinato. Ottima anche l’autonomia della batteria, che dura fino a 2 ore. Offre fino a 5 modalità di pulizia diversa ed è facilmente programmabile tramite la app. Rileva anche gli ostacoli in casa. Oggi lo paghi 109,99 euro grazie allo sconto del 29%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Robot Aspirapolvere OKP: le caratteristiche

Il Robot Aspirapolvere OKP ha una potenza di aspirazione da 2200 Pa, aspira facilmente tutta la polvere e i capelli. Supporta 4 modalità di pulizia, tra cui “pulizia automatica”, “pulizia casuale”, “pulizia lungo la parete “e “pulizia manuale”. Passa liberamente tra le diverse modalità e livelli di potenza del robot aspirapolvere tramite l’app. Con un corpo sottile di soli 2,99 pollici, robot aspirapolvere OKP K3 lavora sotto o intorno a letti, divani e altri mobili per una pulizia approfondita, un’alta copertura e tassi di errore ultra-bassi. Funziona fino a 120 minuti e dopo che finisce il suo lavoro, torna automaticamente in posizione di carica, preparandosi completamente per la prossima pulizia.

Ha un sensore anticollisione intelligente 6D integrato e un sensore di rilevamento dello sporco intelligente, che può rilevare ed evitare meglio gli ostacoli a terra durante il processo di pulizia, impedendo efficacemente che l’aspirapolvere robot intelligente rimanga bloccato, intrappolato e cada da un’altezza. È possibile utilizzare l’app “OKP” per creare programmi di pulizia, in modo da poter vedere chiaramente il progresso e il percorso di pulizia anche quando non sei a casa, e regolare il programma di pulizia in qualsiasi momento. E’ altresì compatibile con Alexa e Google Assistant, permettendo agli utenti di avviare e fermare la robot semplicemente con la propria voce.

